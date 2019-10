Empfehlung - Maas: AKKS Syrien-Plan kam zum falschen Zeitpunkt

dpaBerlin Mit Blick auf die Einigung Russlands und der Türkei auf gemeinsame Kontrollen in dem bisher von Kurden beherrschten Gebiet sagte der SPD-Politiker am Mittwoch der RTL/n-tv-Redaktion: „Es wäre vielleicht klug gewesen, dieses Treffen abzuwarten, um auf der Basis zu entscheiden, wie man weiter vorgeht.“ Die Verlängerung der Waffenruhe in dem Krisengebiet begrüßte Maas.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/maas-akks-syrien-plan-kam-zum-falschen-zeitpunkt-325320.html