/ Lesedauer: ca. 2min Russischer Angriffskrieg Luftalarm in Ukraine - Schwere Explosionen auch in Kiew

In der Nacht hatte es bereits Drohnenangriffe gegeben. Am Morgen spricht das ukrainische Militär nun von einer „hohen Aktivität“. In der Hauptstadt sind mehrere schwere Explosionen zu hören.

© Efrem Lukatsky/AP/dpa/Archiv Menschen sitzen Mitte Dezember in einer U-Bahn-Station in Kiew, die während eines Raketenangriffs als Luftschutzbunker genutzt wird. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa/Archiv

Von dpa