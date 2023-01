/ Lesedauer: ca. 2min NRW Lützerath: Aktivisten errichten neue Barrikaden

Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen - Aktivisten wollen dagegen halten. Eine Räumung wird bald erwartet. Nun reisen zahlreiche Aktivisten an. Auch Luisa Neubauer will kommen.

© David Young/dpa Polizisten beobachten zwei Klimaschutzaktivisten die auf einem Monopod am Rand des Braunkohledorfes Lützerath sitzen. Foto: David Young/dpa

Von dpa