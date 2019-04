Lucke: Kubitschek hat in der AfD mehr Einfluss als Höcke

Bernd Lucke ist noch so bekannt, dass Fremde tuscheln, wenn sie ihn sehen. Ob das bei der Europawahl für ein Mandat reicht? In einem Buch beschreibt er jetzt, was in der EU schlecht läuft - und wie die „Verbitterten“ in der AfD die Oberhand gewinnen konnten.