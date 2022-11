/ Lesedauer: ca. 3min Flüchtlinge London und Rom gehen gegen Migranten vor

Es ist ein Rekord: Mehr als 40.000 Menschen haben bisher in diesem Jahr illegal den Ärmelkanal überquert. Der Regierung in London passt das nicht - nun soll ein Abkommen mit Paris helfen. Auch in Südeuropa gibt es Ärger.