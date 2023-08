/ Lesedauer: ca. 2min Tschetschenen-Anführer London: Kadyrow will Putin-Loyalität beweisen

Ramsan Kadyrow ist Machthaber in der russischen Republik Tschetschenien. Er hat eigene Kämpfer in den Krieg in der Ukraine geschickt und stellt deren Erfolge prominent dar. Wieso?

© -/AP/dpa Ramsan Kadyrow ist Machthaber der russischen Provinz Tschetschenien. Er hat eigene Kämpfer in die Ukraine geschickt. Foto: -/AP/dpa

Von dpa