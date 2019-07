Empfehlung - Linken-Zentrale in Berlin nach Bombendrohung geräumt

dpaBerlin Die Bundeszentrale der Linken in Berlin ist am Montag wegen einer Bombendrohung vorübergehend geräumt worden. Nach Angaben einer Parteisprecherin ging am Vormittag eine Email im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin-Mitte ein. In dieser sei es um eine Bombe im Gebäude gegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/linken-zentrale-in-berlin-nach-bombendrohung-geraeumt-309083.html