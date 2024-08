/ Lesedauer: ca. 2min Schuldenbremse Linke zieht gegen Lindner vor Verfassungsgericht

An der Schuldenbremse will die FDP nicht rütteln lassen - auch nicht in Zeiten knapper Kassen. Eine Werbekampagne pro Schuldenbremse bringt jetzt das FDP-geführte Finanzministerium in Bedrängnis.

© Michael Kappeler/dpa Mit zwei Anzeigen hatte das Bundesfinanzministerium für die Schuldenbremse geworben. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Von dpa