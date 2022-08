/ Lesedauer: ca. 3min Demonstrationen Linke geht bei Protest gegen Ampel auf Distanz zur AfD

Die Linke will in einem „heißen Herbst“ möglichst viele Menschen gegen die Energiepolitik der Regierung auf die Straße bringen. Aber was tun, wenn rechte Gruppen mit ähnlichen Zielen mobilisieren?