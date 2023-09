/ Lesedauer: ca. 4min Finanzen Lindners unfertiger Etat: Wofür der Bund Geld ausgeben will

Am Dienstag bringt der Finanzminister den Entwurf des Bundeshaushalts 2024 in den Bundestag ein. Lindner will einen Kurs der Konsolidierung. Es dürfte aber noch viel Beratungsbedarf geben.

© Fabian Sommer/dpa Bundesfinanzminister Christian Lindner bringt heute im Bundestag den Entwurf des Etats 2024 ein. Foto: Fabian Sommer/dpa

Von Andreas Hoenig, dpa