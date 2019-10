Empfehlung - Libanons Ministerpräsident Hariri kündigt Rücktritt an

dpaBeirut Er werde ein entsprechendes Gesuch bei Präsident Michel Aoun einreichen, sagte Hariri in einer kurzen Fernsehansprache am Dienstag in Beirut. Er habe im Ringen um eine Lösung aus der wirtschaftlichen Krise eine Sackgasse erreicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/libanons-ministerpraesident-hariri-kuendigt-ruecktritt-an-326470.html