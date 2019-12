Empfehlung - Libanese ersteigert Hitler-Besitz und übergibt ihn Israel

dpaJerusalem Abdallah Chatila, der die Objekte gezielt für Israel ersteigert hatte, traf am Sonntag den Staatspräsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem. „Ihre Spende ist von größter Bedeutung in dieser Zeit, in der Leute versuchen, historische Wahrheiten zu leugnen“, sagte Rivlin nach Angaben seines Büros. „Die Gegenstände, die Sie großzügig (der Holocaust-Gedenkstätte) Yad Vashem zur Verfügung stellen, werden dabei helfen, das Holocaust-Gedenken der nächsten Generation, die keine Überlebenden mehr treffen wird, zugänglich zu machen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/libanese-ersteigert-hitler-besitz-und-uebergibt-ihn-israel-333695.html