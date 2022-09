/ Lesedauer: ca. 2min UN-Vollversammlung Lawrow: Westen will Welt spalten und Russland „zerstückeln“

Seinen Auftritt in New York nutzt Russlands Außenminister für einen zornigen Rundumschlag. Kritik am Krieg gegen die Ukraine und an den Scheinreferenden weist Sergej Lawrow zurück.