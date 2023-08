/ Lesedauer: ca. 2min Bundesgesundheitsminister Lauterbach will Arzneimittelproduktion per Gesetz fördern

Um Lieferengpässe zu verhindern, muss die Produktion wichtiger Arzneimittel in Europa erfolgen, sagt Karl Lauterbach. Per Gesetz will der Minister Studien erleichtern sowie die Zulassung beschleunigen.

© Kay Nietfeld/dpa Der Forschungsstandort Deutschland habe in den vergangenen zehn Jahren schleichend an Attraktivität verloren, sagt Karl Lauterbach. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Von dpa