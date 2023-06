/ Lesedauer: ca. 2min Regierung Lateinamerika-Reise: Irans Präsident besucht Venezuela

Nicolás Maduro bezeichnet den Besuch seines Amtskollegen als „Meilenstein“. Für Irans Präsident Raisi stehen in den kommenden Tagen zudem Besuche in Kuba und Nicaragua an.

© Ariana Cubillos/AP Irans Präsident Ebrahim Raisi (l) gibt Venezuelas Staatsoberhaupt Nicolas Maduro (r) die Hand, als er den Orden „Libertador y Libertadora de Primera Clase“ entgegennimmt. Foto: Ariana Cubillos/AP

Von dpa