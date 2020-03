Empfehlung - Laschet: CDU-Parteitag womöglich erst nach Sommerferien

dpaBerlin Laschet ist einer von drei Bewerbern. Den dafür ursprünglich am 25. April vorgesehenen Sonderparteitag hat die Partei wegen der Corona-Epidemie abgesagt. „Irgendwann wird er stattfinden, vielleicht sogar erst nach den Sommerferien“, sagte Laschet am Freitagabend im ZDF. „Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um in dieser Krise zu arbeiten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/laschet-cdu-parteitag-womoeglich-erst-nach-sommerferien-347733.html