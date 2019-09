Empfehlung - Länder fordern Rauchverbot beim Fahren mit Kindern

dpaHannover Zum Schutz von Kindern und Schwangeren fordern mehrere Bundesländer ein Rauchverbot in Autos. Eine entsprechende Gesetzesinitiative wollen Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein an diesem Freitag in den Bundesrat einbringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/laender-fordern-rauchverbot-beim-fahren-mit-kindern-319277.html