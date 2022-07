/ Lesedauer: ca. 2min Gesundheit Länder: Abtreibung nach Online-Beratung rechtssicher machen

Immer mehr Menschen nehmen Telemedizin in Anspruch. Auch Frauen, die ihre Schwangerschaft selbst per Medikament abbrechen wollen. Ist das in Ordnung? Die Länder wollen diese rechtliche Grauzone aufhellen.