/ Lesedauer: ca. 2min Nach Schlappe in Niedersachsen Kubicki: FDP spielt nicht mit Ampel-Bruch

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag musste die FDP eine herbe Niederlage einstecken. Die Ampel-Koalition ist deshalb aber nicht in Gefahr, versichert der Bundestagsvizepräsident.