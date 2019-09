Empfehlung - Kritik an Moderatorin Binder wegen Wortwahl in Wahlsendung

dpaLeipzig Nach der Landtagswahl in Sachsen steht die MDR-Moderatorin Wiebke Binder wegen ihrer Wortwahl in einer ARD-Sendung am Sonntagabend in der Kritik. Sie hatte in einer Frage nach möglichen Koalitionen ein Bündnis von CDU und AfD als „bürgerlich“ bezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kritik-an-moderatorin-binder-wegen-wortwahl-in-wahlsendung-316444.html