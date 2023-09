/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kommende Woche erwartet man Selenskyj zur UN-Generalversammlung in New York - und danach in Washington? Beim wichtigsten Verbündeten könnte er um weitere Kriegshilfen bitten. Die News im Überblick.

© Efrem Lukatsky/AP/dpa Menschen in Kiew knien nieder, während Soldaten den Sarg eines Kameraden tragen, der in einem Gefecht getötet wurde. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Von dpa