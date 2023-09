/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Während Kremlchef Putin in Russland Besuch aus Nordkorea empfängt, will Selenskyj in der Ukraine ein zentrales Mittel im Kampf gegen die Korruption wieder einführen. Die News im Überblick.

© Uncredited/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel/AP/dpa Dieses Videostandbild zeigt Kim Jong-un bei seiner Ankunft im russischen Chassan. Im Fernen Osten Russlands wird heute ein Treffen von Präsident Wladimir Putin mit dem nordkoreanischen Staatschef erwartet. Foto: Uncredited/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel/AP/dpa

Von dpa