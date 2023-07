© Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Präsident Selenskyj (r) überreicht während eines Besuchs in einem Zentrum für Rehabilitationsmedizin in Iwano-Frankiwsk einen Militärorden an einen verwundeten Soldaten. Foto: Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa