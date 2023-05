© Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führt am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima ein bilaterales Gespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Joe Biden. Foto: Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa