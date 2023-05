/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Luftalarm in Kiew: Das ukrainische Militär muss eine eigene Drohne abschießen. In den Niederlanden sagt Selenskyj, er wolle Putin vor dem Strafgerichtshof in Den Haag sehen. Die News im Überblick.

© Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Europa-Reise in den Niederlanden fortgesetzt. Foto: Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

Von dpa