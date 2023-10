/ Lesedauer: ca. 3min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Das Treffen der EU-Außenminister in der Ukraine zum Wochenstart galt als historisch. In dem angegriffenen Land stärkte es die Hoffnung auf Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr. Die News im Überblick.

© Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (hinten M) nimmt an dem informellen EU-Außenministertreffen teil. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Von dpa