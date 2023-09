/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Im vergangenen Winter wollte Moskau die Ukraine durch Angriffe auf das Energiesystem in die Knie zwingen. Angeblich zahlt die Ukraine in Grenznähe nun in gleicher Münze heim. Die News im Überblick.

© Alex Babenko/AP/dpa Ein zerstörter Panzer ist durch das Fenster eines Fahrzeugs an der Frontlinie in der Nähe von Klischtschijiwka bei Bachmut zu sehen. Foto: Alex Babenko/AP/dpa

Von dpa