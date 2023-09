/ Lesedauer: ca. 3min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russlands Außenminister Lawrow spricht in New York vor der UN-Generalversammlung. Der ukrainische Präsident Selenskyj macht indes bei seiner Heimreise in Irland und Polen Halt. Die News im Überblick.

© Mary Altaffer/AP/dpa Russlands Außenminister Sergej Lawrow spricht auf der 78. Sitzung der UN-Vollversammlung. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Von dpa