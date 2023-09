/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Ein Gericht in Kiew ordnet für einen der reichsten Oligarchen der Ukraine Untersuchungshaft an. Präsident Selenskyj will damit auch zeigen, dass er westliche Forderungen erfüllt. Die News im Überblick.

© LIBKOS/AP Ukrainische Soldaten verstärken einen Graben an der Frontlinie nahe Bachmut. Foto: LIBKOS/AP

Von dpa