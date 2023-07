/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Außenministerin Baerbock will Russland wegen des Krieges in der Ukraine belangen. Derweil könnte Moskau ein für den Kampf gegen den Hunger wichtiges Abkommen platzen lassen. Was heute wichtig wird.

© Roman Chop/Roman Chop/AP Ukrainische Soldaten bereiten einen Mehrfachraketenwerfer vor, um Raketen auf die russischen Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut abzufeuern. Foto: Roman Chop/Roman Chop/AP

Von dpa