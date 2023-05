/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Für die ersten größeren Drohnenattacken in Russland seit Beginn des eigenen Angriffskriegs will sich Moskau rächen. In der Ukraine hingegen sind solche Attacken Alltag. Die News im Überblick.

© Danylo Antoniuk/ZUMA Press Wire/dpa Kriegsalltag: Kinder schauen in Kiew auf ein bei russischen Raketenangriffen beschädigtes Gebäude. Foto: Danylo Antoniuk/ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa