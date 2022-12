/ Lesedauer: ca. 4min Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russische Raketen richten in der Ukraine schwere Schäden an. Damit schade Moskau auch sich selbst, heißt es aus Kiew. In den USA setzt Präsident Biden eine folgenreiche Unterschrift. News kompakt.

© Uncredited/Ukrinform/dpa Verwüstung in einem Haus, das bei einem russischen S-300-Raketenangriff zerstört wurde. Foto: Uncredited/Ukrinform/dpa

Von dpa