Empfehlung - Kramp-Karrenbauer wirft Klingbeil „Schmutzkampagne“ vor

dpaBerlin Klingbeil greife die CDU bei dem Thema immer wieder fälschlicherweise an, kritisierte Kramp-Karrenbauer am Montag nach Beratungen der CDU-Spitze in Berlin. „Dann soll er die Konsequenz ziehen und seine Partei auffordern, diese Regierung zu verlassen mit der CDU“ - oder er solle die Angriffe einstellen, ergänzte sie. Bisher habe Klingbeil weder das eine noch das andere getan. „Also kann ich es nur als eine ganz bewusste Diffamierungs- und Schmutzkampagne werten nach dem Motto: Irgendwas wird schon hängenbleiben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kramp-karrenbauer-wirft-klingbeil-schmutzkampagne-vor-345417.html