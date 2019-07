Empfehlung - Kramp-Karrenbauer übernimmt Verteidigungsministerium

dpaBerlin/Straßburg Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tritt bereits an diesem Mittwoch ihr neues Amt als Verteidigungsministerin an. Am Vormittag wird die 56-Jährige im Bundespräsidialamt in Berlin ihre Ernennungsurkunde erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kramp-karrenbauer-uebernimmt-verteidigungsministerium-308165.html