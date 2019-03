Empfehlung - Kramp-Karrenbauer erklärt Karnevals-Debatte für beendet

dpaNürnberg Die Diskussion habe gezeigt, dass die linke politische Seite nicht mehr in der Lage sei, die wirklichen Fragen in Deutschland zu thematisieren, sagte sie am Freitag beim politischen Fischessen im CSU-Heimatverband von CSU-Chef Markus Söder in Nürnberg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kramp-karrenbauer-erklaert-karnevals-debatte-fuer-beendet-285681.html