Konfliktbeladener G20-Gipfel beginnt

dpaOsaka Neben den gemeinsamen Beratungen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte wird es auch zahlreiche Einzelgespräche von großer Bedeutung geben. So trifft US-Präsident Donald Trump am ersten Gipfeltag unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sein mit Spannung erwartetes Gespräch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping findet aber erst kurz vor Ende des Gipfels am Samstag statt.