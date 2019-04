Empfehlung - Kommission legt Bericht zu sexuellem Kindesmissbrauch vor

dpaBerlin Die Kommission untersucht alle Formen sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesrepublik und in der DDR. Sie soll Strukturen und Bedingungen aufdecken, die Missbrauch in der Vergangenheit ermöglicht und begünstigt haben - um daraus Lehren für die Gegenwart zu ziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kommission-legt-bericht-zu-sexuellem-kindesmissbrauch-vor-290100.html