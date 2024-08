/ Lesedauer: ca. 2min Tat schockierte Großbritannien König Charles reist zum Ort der tödlichen Messerattacke

Drei Mädchen wurden in Southport erstochen und weitere Kinder verletzt. Landesweit kam es in der Folge zu Ausschreitungen von Rechtsextremen. Mit einem Besuch will der König für Gemeinsinn werben.

© Scott Heppell/AP/dpa Ein Angreifer hatte drei Mädchen erstochen und weitere Kinder verletzt. (Archivbild) Foto: Scott Heppell/AP/dpa

Von dpa