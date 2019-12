Empfehlung - Einigung beim Klimapaket bis Weihnachten?

dpaBerlin Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat will noch vor Weihnachten das Klimapaket der Bundesregierung verabschieden. Bei seiner ersten Sitzung am Abend in Berlin setzte er eine Arbeitsgruppe eine, die bereits an diesem Dienstagvormittag ihre Beratungen aufnehmen soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/klimapaket-gruene-zweifeln-entlastungen-fuer-buerger-an-333915.html