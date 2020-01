Empfehlung - Klimaklagen sollen Bundesregierung zu Klimaschutz verdonnern

dpaBerlin Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Future und andere Organisationen stellten dazu am Mittwoch in Berlin drei Verfassungsbeschwerden vor. Darin verlangen sie eine Überarbeitung und Verschärfung des im Dezember verabschiedeten Klimapaketes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/klimaklagen-sollen-bundesregierung-zu-klimaschutz-verdonnern-339636.html