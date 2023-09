/ Lesedauer: ca. 3min Berlin Klimaaktivisten besprühen Brandenburger Tor mit Farbe

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat neue Straßenblockaden in Berlin angekündigt. Die Polizei will schnell einschreiten. Ihr Einsatz war am Wochenende an einem Berliner Wahrzeichen gefordert.

© Paul Zinken/dpa Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht. Foto: Paul Zinken/dpa

Von dpa