Empfehlung - Kipping schlägt staatlich bezahlte Auszeiten vom Job vor

dpaBerlin Solche gesetzlich garantierten und steuerfinanzierten Sabbaticals seien in der sich beschleunigenden Arbeitswelt dringend nötig, um aufzutanken und stressbedingten Krankheiten vorzubeugen, heißt es in einem der „Rheinischen Post“ vorliegenden Papier von Kipping für die nächste Bundesvorstandssitzung der Linken am 6. April. Viele Beschäftigte wünschten sich dringend eine Auszeit, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wie man finanziell über die Runden komme, betont Kipping darin. Bisher könnten sich das aber nur wenige Privilegierte leisten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kipping-schlaegt-staatlich-bezahlte-auszeiten-vom-job-vor-289494.html