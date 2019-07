Empfehlung - Kippen adiós: Drei Strände auf Mallorca werden rauchfrei

dpaPalma An drei Stränden auf Mallorca sind Raucher ab diesem Sommer unerwünscht. Nachdem die Bucht Cala Estància in Palma bereits der erste kippenfreie Strand auf der spanischen Urlaubsinsel ist, wollen die Cala Anguila in Manacor und der Strand Sant Joan in Alcúdia bald folgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kippen-adios-drei-straende-auf-mallorca-werden-rauchfrei-308461.html