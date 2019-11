Empfehlung - Kinderrechte im Grundgesetz: Ministerin legt Entwurf vor

dpaBerlin Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Kinderrechte explizit in die Verfassung aufgenommen werden sollen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern beriet monatelang über eine Lösung, denn für eine Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kinderrechte-im-grundgesetz-ministerin-legt-entwurf-vor-331459.html