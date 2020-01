Empfehlung - Kind in Bayern mit Coronavirus infiziert - nun sechs Fälle

dpaMünchen/Traunstein In Bayern hat sich ein Kind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Es handelt sich um das Kind eines infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kind-in-bayern-mit-coronavirus-infiziert-nun-sechs-faelle-342394.html