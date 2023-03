/ Lesedauer: ca. 2min Katholische Kirche Vatikan: Papst soll Krankenhaus am Samstag verlassen

Aus dem Krankenhaus Gemelli in Rom kommen positive Nachrichten zur Gesundheit von Papst Franziskus. Der Vatikan kündigte an, dass der Pontifex am Samstag aus der Klinik entlassen werden soll.

© Andrew Medichini/AP Das Krankenhaus Agostino Gemelli ist auf dem Teleprompter eines Fernsehjournalisten zu sehen. Der Papst hält sich wegen einer Atemwegsinfektion vorerst im Krankenhaus Agostino Gemelli auf. Foto: Andrew Medichini/AP

Von dpa