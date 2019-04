Empfehlung - Kampfmittelräumer haben noch immer gut zu tun

dpaBerlin Auch fast 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs haben Kampfmittelräumer in Deutschland alle Hände voll zu tun. So machten Experten allein in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr 2811 Bomben unschädlich - das waren fast 45 Prozent mehr als im Jahr davor mit 1946 Bomben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kampfmittelraeumer-haben-noch-immer-gut-zu-tun-289712.html