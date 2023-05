/ Lesedauer: ca. 2min US-Kampfflugzeug Kampfjet F16 wird in 25 Staaten genutzt

Der ukrainische Präsident hatte sich bei seinem Besuch in Berlin eine Allianz zur Lieferung von Kampfjets westlicher Bauart gewünscht. Vor allem an den in den USA produzierten F16-Kampfjets ist Kiew interessiert.

© Mindaugas Kulbis/AP/dpa Der erste Prototyp stieg 1974 in die Luft, 1979 ging die F-16 bei der US-Luftwaffe in Dienst. Aktuell werden mehr als 2800 Exemplare eingesetzt. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Von dpa