© Eric Vidal/European Parliament/dpa

Eva Kaili und drei weitere Verdächtige - darunter ihr Lebenspartner - kamen am 11. Dezember in Untersuchungshaft. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und und Korruption zur Last gelegt. Foto: Eric Vidal/European Parliament/dpa