/ Lesedauer: ca. 2min Afghanistan Kabul: Frauen protestieren gegen Aus von Schönheitssalons

Die Herrschaft der Taliban in Afghanistan wird zunehmend autoritär und dogmatisch. Vor kurzem ordneten sie die Schließung von Schönheitssalons in dem Land an. Auf Proteste reagieren sie offenbar rigoros.

© -/Kyodo/dpa Ein Mitarbeiter eines Schönheitssalons übermalt nach der Machtübernahme der Taliban das Bild einer Frau in Kabul (Archivbild). Frauen haben in der afghanischen Hauptstadt gegen die Schließung der Salons protestiert. Foto: -/Kyodo/dpa

Von dpa